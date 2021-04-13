Дефицит бюджета Нижегородской области увеличат до 22,7 млрд рублей

Проект очередных поправок в бюджет Нижегородской области на 2021 год внесли в законодательное собрание региона. Доходную часть планируют увеличить на 2,3 млрд руб., до 205,4 млн руб., расходную — на 3,2 млрд руб., до 228,1 млн руб. Дефицит, в таком случае, вырастет до 22,7 млрд руб.

В частности, сумма безвозмездных поступлений из федеральной казны увеличится более чем на 1,6 млрд руб. Из них 1,4 млрд руб. поступят на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» для досрочного завершения строительства развязки в Ольгине и другие участка. Еще 64,6 млн руб. федеральных средств пойдут на закупку лекарств для лечения пациентов с коронавирусом на дому, 28,7 млн руб. – на строительство перехватывающей парковки в Дивееве.

Из региональной казны дополнительно планируют направить более 250 млн руб. на обеспечение льготников лекарствами, 5,5 млн руб. выделят на проведение детских профильных экологических лагерей.

Проект поправок рассмотрят на заседании законодательного собрания Нижегородской области в апреле.

Анастасия Еремина