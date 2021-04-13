Здание мэрии Екатеринбурга отреставрируют за 17,5 млн рублей

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на разработку проектной документации для ремонта зданий и инженерных сетей на проспекте Ленина, 24-а и ул. 8 марта, 8б, где располагается мэрия города. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Начальная цена контракта составила более 17,5 млн руб.

Согласно техническому заданию, подрядчик будет обязан провести инженерно-техническое исследование зданий, историко-культурную экспертизу и разработать проект реставрации с этапами проведения работ. Здания являются объектами культурного наследия. Работы будут финансироваться из бюджета Екатеринбурга, их планируют завершить до ноября 2022 года.

Здание администрации Екатеринбурга было построено в 1928-1954 годы. Оно выполнено в стиле неоклассицизма, архитекторами стали Вениамин Голубев и Моисей Рейшер. В советские годы в здании располагались городской комитет КПСС и городской совет.

Михаил Мананников