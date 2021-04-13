В Екатеринбурге до 2035 года может появиться железнодорожное пассажирское кольцо

ОАО «РЖД», правительство Свердловской области и администрация Екатеринбурга разрабатывают проект создания до 2035 года железнодорожного пассажирского кольца, который свяжет в единый транспортный каркас развивающиеся районы Екатеринбурга и близлежащие города, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). Кроме того, в рамках проекта планируется интеграция железнодорожного транспорта с городским метро и другим общественным транспортом.

Среди перспективных направлений пассажирского кольца рассматривается маршрут «Новокольцовский» с охватом жилого сектора, выставочного комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО» и будущих объектов Универсиады-2023, а также логистических центров вдоль Кольцовского тракта и аэропорта Кольцово. Другой проект — «Юго-Западный обход» — может объединить с центром развивающиеся микрорайоны Солнечный, Академический, Широкая речка, а также район ВИЗ-Правобережный. Разработаны также варианты организации железнодорожного сообщения с Верхней Пышмой, Среднеуральском, Березовским, Сысертью.

«Создание транспортного кольца обеспечит возможность попасть в любую точку города за 30 минут. А диаметральные маршруты дадут возможность доехать до центра за 15 минут», заявил начальник СвЖД Иван Колесников во время встречи с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым.

Илья Смирнов