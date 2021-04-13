В Татарстане после гибели рабочего завели уголовное дело

Управление СКР по Татарстан возбудило уголовное дело после гибели 28-летнего рабочего в Альметьевске. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Напомним, инцидент произошел сегодня в 8:40 в недействующем здании бывшего АТП на улице Сургутская. Рабочий демонтировал старый цех. С помощью перфоратора он пробивал отверстия под петли для демонтажа бетонной плиты. Последняя обрушилась и упала на рабочего. Он получил смертельные травмы.

Уголовное дело открыто по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» (ч. 2 ст. 216 УК РФ). По предварительной версии, причиной происшествия стало нарушение технологического процесса. В данный момент следователи проводят осмотр места происшествия, уточнили в пресс-службе.

"Ъ-Казань"