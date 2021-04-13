Правительство расширит госпрограмму льготного автокредитования

Правительство в ближайшее время продлит программы льготного лизинга и автокредитования, расширив их условия, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, на госпрограмму выделят дополнительные средства, точную сумму он не уточнил.

О мерах стимулирования спроса в автопроме министр рассказал на онлайн-брифинге Ассоциации европейского бизнеса. «Мы в ближайшее время добавим средства на компенсацию по льготному автолизингу и по автокредитованию. Расширим категории, в том числе кому будет это предоставляться»,— сообщил господин Мантуров (цитата по «Интерфаксу»). По мнению министра, этих мер точно будет достаточно для стимулирования рынка до конца 2021 года.

В декабре правительство России продлило программы льготного автокредитования до конца 2023 года. Программы распространяются «на семейные легковые автомобили, грузовики малой мощности и тягачи, произведенные или собранные в России». Планировалось, что в 2021 году на льготное автокредитование выделят 8,87 млрд руб., на льготный лизинг — 3,84 млрд руб.

Подробнее о поддержке автопрома в 2021 году — в материале “Ъ” «Машинам не развернуться в бюджете».