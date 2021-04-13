На Урале создадут Дом добровольцев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил создать региональный Дом добровольцев, сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона. Инициатива создания единой площадки для добровольческих организаций региона была озвучена в ходу приема граждан, который провел губернатор.

Дом добровольцев может быть открыт в Екатеринбурге на площадке медицинского колледжа по адресу Крылова, 2. Глава региона поручил региональным министерствам здравоохранения и образования помочь с воплощением инициативы, прежде всего проверить, нуждаются ли помещения в ремонте.

Илья Смирнов