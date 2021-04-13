В Свердловской области стали чаще угрожать убийством

С января по март в Свердловской области зарегистрировали на 24,9% больше случаев угроз убийством и причинением тяжкого вреда здоровья, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Количество случаев умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести выросло на 10,8%, говорится в сообщении. При этом число фактов причинения легкого вреда здоровья сократилось на 6,1%, тяжкого вреда — на 14,6%, убийств и покушений на убийство — на 21%.

Кроме того, за три месяца в регионе на 24,4% выросло количество коррупционных преступлений. По данным прокуратуры, число преступлений экономической направленности в первом квартале 2021 года выросло на 19,1%.

Всего с января по март в Свердловской области было выявлено более 13,5 тыс. преступлений. Как сообщила прокуратура региона, это на 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 47,5% составляют преступления небольшой тяжести, 26,8% — тяжкие и особо тяжкие. Более половины преступлений — 51,1% — составили хищения чужого имущества.

Помимо этого, с начала года в регионе выявили более 6,6 тыс. преступников. По данным прокуратуры, 16,4% из них являются женщинами, 4,1% — несовершеннолетними, 4,4% — учащимися. Около 66% расследованных деяний совершили люди, совершавшие преступления ранее, в том числе ранее судимыми — 40,2%. 37% преступлений были совершены в состоянии алкогольного опьянения.

Михаил Мананников