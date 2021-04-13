На Урале возможно создать пять промышленных кластеров

В Свердловской области возможно создание пяти промышленных кластеров, сообщил директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко на межрегиональном форуме «Инструменты ускорения темпов роста региональной экономики и повышения инвестиционной привлекательности региона» в Екатеринбурге.

По его словам, кластеры можно создать в металлургии, сфере химической промышленности, лесной промышленности, машиностроительной сфере и легкой промышленности. «В каждом направлении в регионе, в отличие от других субъектов, представлено от 10 до 20 лидеров данной отрасли»,— подчеркнул господин Шпиленко.

Он отметил, что получение статуса участника промышленного кластера повысит инвестиционную привлекательность региона за счет определения потенциальных инвестиционных ниш, которые существуют в производственной цепочке. «Сегодня потребители получают товары, в составе которых используется до 80% импортных комплектующих. Создание промкластера даст возможность бизнесу вкладываться в эти производственные цепочки»,— добавил Андрей Шпиленко.

Сейчас в Свердловской области зарегистрирован только один промышленный кластер — Уральский промышленный кластер. В него входит десять предприятий, расположенных на территории региона. Основу кластера составляют предприятия Новоуральской промышленной площадки, среди которых АО «УЭХК», ООО НПО «Центротех» (предприятие топливной компании Росатома «ТВЭЛ»).

Анастасия Реутова