Татарстан намерен предоставить льготы резидентам промышленных парков

Комитет Госсовета по бюджету одобрил пакет законопроектов, которым предлагается предоставить налоговые льготы для резидентов 43 промышленных парков, которые заполнены менее чем на 70% (речь идет о промпарках в сельских районах). Сейчас в них работают 206 резидентов.

В частности, власти хотят снизить ставки для них по упрощенной системе налогообложения (УНС). Для предпринимателей, выбравших объектом налогообложения «доходы минус расходы», ставка составит 5%. Для тех, кто готов платить налог от общего объема доходов, ставку снизят до 1%.

Также другими законопроектами малый и средний бизнес в промпарках предлагается освободить от налога на имущество организаций и транспортного налога.

Выпадающие доходы бюджета составят около 15 млн руб.

В 40 районах и двух городских округах Татарстана созданы 100 промышленных парков, где работают 1,5 тыс. резидентов. Ранее президент Татарстана дал поручение повысить эффективность промышленных парков. «Площадки строятся, но не заполняются»,— констатировал заместитель председателя комитета Камиль Нугаев.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"