В Тюменскую область доставили еще 6 тыс. доз вакцины от COVID-19

В Тюменскую область поступило еще 6 тыс. доз вакцины «Спутник V», сообщили в региональном оперштабе. На 13 апреля в регион поступило около 96,8 тыс. доз отечественной вакцины. Вакцинировано «Спутник V» 82,3 человек. Прошла полный курс вакцинации в два этапа 51 тыс. жителей области.

Вакциной «ЭпиВакКорона» из первой массовой партии первым туром уже привито 438 человек. Помимо этого, данным препаратом в регионе уже привито 500 человек, участвовавших в исследованиях вакцины.

С начала пандемии COVID-19 в Тюменской области заразились 34 279 человек. Более 32,5 тыс. пациентов выздоровели, 427 больных скончались. Напомним, действует режим повышенной готовности в области до 25 апреля.

Илья Смирнов