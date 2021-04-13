Жителям Татарстана вернули свыше 10 млрд рублей налогов

В 2020 году жителям Татарстана вернули 10,7 млрд руб. налогов. Об этом на брифинге в Кабмине региона сказал глава управления ФНС по республике Марат Сафиуллин.

«Очень активно наши граждане пользуются налоговыми вычетами. В 2020 году представлено 364 тыс. деклараций на получение социальных и налоговыми и имущественными вычетов и возвращено НДФЛ из бюджета в прошлом году 10,7 млрд руб.», — сказал господин Сафиуллин.

Чиновник напомнил, что жители могут подать декларацию на налоговые вычеты в течение года. Они действуют на приобретение, строительство жилья, а также на образование и лечение.

"Ъ-Казань"