Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в первом квартале 2021 года снизился на 5%

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна в январе-марте 2021 года составил 60,0 млн тонн. Это на 5,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Ассоциация морских торговых портов России.

За этот период перевалка сухих грузов выросла на 10,8%, составив 26,5 млн тонн, наливных грузов – сократилась на 14,6% – до 34,4 млн тонн.

Грузооборот порта Новороссийск в первом квартале текущего года составил 35 млн тонн (-12,1%), Туапсе – 6,4 млн тонн (-2,6%), Ростов-на-Дону – 4,0 млн тонн (-6,9%), Тамань – 7,4 млн тонн (+33,7%), Кавказ – 3,0 млн тонн (-4,2%).

В целом, грузооборот морских портов России за январь-март 2021 года уменьшился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 198,1 млн тонн. Порты Азово-Черноморского бассейна по-прежнему остаются лидерами в РФ по объемам перевалки грузов. Незначительно отстают порты Балтийского бассейна – 59,1 млн тонн в январе-марте 2021 года.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна в январе-феврале 2021 года составил 39,2 млн тонн. Это на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Алексей Белянин