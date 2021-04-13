Умер главный врач ФК «Динамо» Александр Ярдошвили

Главный врач московского футбольного клуба «Динамо» Александр Ярдошвили скончался на 67-м году жизни, сообщается на сайте клуба. Причины смерти не уточняются. Господин Ярдошвили — заслуженный врач России и глава профсоюза футбольных врачей Российского футбольного союза.

«Футбольный клуб "Динамо" Москва выражает соболезнования всем родным и близким Александра Эдуардовича и скорбит вместе с теми, кто имел честь работать и дружить с ним»,— сказано в сообщении клуба. Место прощания и дата похорон будут объявлены позже.

Александр Ярдошвили работал в «Динамо» с 1982 по 1990 год (два года — в ватерпольной команде), до этого был врачом в одесском «Черноморце». С 1992 по 2012 год работал в московском «Локомотиве», потом до 2015 года в ЦСКА. В 2016 году вернулся в «Динамо». Входил в медицинский штаб сборной России.