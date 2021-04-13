Годовой объем реструктурированных кредитов тамбовскому бизнесу превысил 2 млрд рублей

В Тамбовской области за время пандемии в течение года в рамках предоставленных кредитных каникул возможность отсрочки по платежам получило 341 предприятие, сообщила пресс-служба регионального отделения ГУ Банка России по ЦФО. Одобрение по собственным программам реструктуризации банков получили 156 предпринимателей. Общий объем реструктурированных кредитов бизнесу составил более 2 млрд руб.

Среди физлиц более восьми тыс. тамбовчан реструктурировали свои кредиты также на сумму более 2 млрд руб. Из них почти 600 человек оформили кредитные каникулы, позволяющие не вносить платежи по кредиту до шести месяцев.

«Главными критериями при принятии решения банками было заболевание заемщика или члена семьи коронавирусом, а также снижение дохода до уровня, который не позволял своевременно обслуживать полученный кредит», – прокомментировал начальник экономического отдела Отделения Тамбов ГУ Банка России по ЦФО Юрий Рябов.

Реструктуризация кредитов пока остается актуальной, считает Банк России. Регулятор рекомендовал кредиторам продлить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП до 1 июля 2021 года.

Ирина Лобанова