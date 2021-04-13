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Нижний Новгород. Приволжье

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У нижегородской домоуправляющей компании похитили 4,7 млн рублей

В Нижнем Новгороде директора компании, оказывающей финансовые и бухгалтерские услуги, обвиняют в присвоении более 4,7 млн руб. По данным регионального управления СК РФ, эти средства принадлежали домоуправляющей компании и должны были быть направлены на содержание и ремонт 145 многоквартирных жилых домов.

В отношении директора компании было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение вверенного виновному чужого имущества в особо крупном размере). В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Андрей Репин


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