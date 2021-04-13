«Это напоминает плохую комедию»

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин прибывают в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Главная тема обсуждения — «эскалация российской агрессии» возле границ Украины. Как подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в Вашингтоне внимательно следят за ситуацией. Ответом должны стать масштабные учения альянса. В свою очередь Москва заявляет, что сдерживает Киев от «безрассудных действий». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе по-прежнему не верит в серьезный «военный сценарий».

Западные партнеры консолидируют усилия на фоне внешней угрозы. В Брюссель прибывают госсекретарь Энтони Блинкен, в Европе в рамках большого турне уже находится глава Пентагона Ллойд Остин. Они встретятся, чтобы вместе посетить штаб квартиру НАТО, дабы обсудить тревожное положение на восточных рубежах. Среди главных тем переговоров — ответ агрессивным действиям России. Киев, в свою очередь, инициировал внеочередное заседание комиссии «Украина — НАТО». Причина — опять же российская угроза. Важно не столько само заседание, сколько личная встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Понятно, что украинский представитель расскажет главе альянса.

Еще, наверное, нужно напомнить, что госсекретарь Блинкен отметился жестким заявлением в адрес Москвы, подчеркнув, что она серьезно пожалеет, если совершит некие агрессивные действия в отношении своего соседа. В ответ было сказано, что Киев подстрекают, и он может решиться на непредсказуемые поступки, а мы «своих не бросаем».

В СМИ популярная тема — русские войска под Воронежем. Москва говорит, все, что происходит на нашей территории — не ваше дело. Но Запад считает, что это как раз те части, что пойдут завоевывать Украину.

Соответственно, НАТО тоже готовится к ответу. Таковым должны стать учения Defender Europe-2021 в Балтийском регионе, в которых анонсировано участие 40-тысячной объединенной группировки во главе с США.

Вроде бы ситуация тревожная. В воздухе пахнет войной. Только вот почему-то не страшно. Все это напоминает плохую комедию.

Другое дело, что если сильно увлекаться, можно, конечно, разжечь мировой пожар.

Однако, кажется, дальше экранов телевизоров дело не пойдет. Именно там и разворачивается основная баталия.

В результате видится такой сценарий: Запад и лично Джо Байден объявят о спасении мира от российской агрессии, что укрепит позиции президента США внутри страны. В свою очередь Кремль констатирует, что посредством вооруженных сил и мастерства дипломатов поставил на место зарвавшихся партнеров, что также не помешает перед выборами в Госдуму.

Есть даже шанс на разрядку, от войны вполне можно перейти к переговорам.

И так глядишь — все помирились. Конечно, это лишь оптимистичное предположение. В реальности игра мускулами продолжается, равно как и нагнетание страха. Все это не способствует стабильности и достижению устойчивых целей развития.