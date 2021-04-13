Cуд освободил 14 турецких адмиралов, задержанных за письмо в защиту конвенции Монтрё

Суд в Анкаре освободил 14 отставных турецких адмиралов, выступивших против потенциального пересмотра конвенции Монтрё, сообщает турецкий телеканал NTV. Военные были задержаны после того, как подписали коллективное письмо в защиту конвенции.

Конвенция Монтрё от 1936 года — документ, восстановивший суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море. В рамках конвенции Турция обязана соблюдать принципы международного морского права. Конвенция сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Правила прохода военных кораблей зависят от того, относятся ли они к черноморскому флоту или нечерноморскому.

Всего под письмом подписались 104 адмирала, они также выступили против планов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана изменить конституцию страны. Господин Эрдоган обвинил их в злонамеренном использовании свободы слова, генпрокуратура Анкары начала расследование.

Подробности — в публикации “Ъ” «Президент Эрдоган раскрыл заговор пенсионеров».