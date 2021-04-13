Дефицитные пенсии

У трех негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по результатам 2020 года выявлен актуарный дефицит. Но если «Телеком-союз» его снизил, то у «АПК-фонда» дефицит значительно вырос за счет пересмотра методики оценки обязательств. Тем НПФ, у которых актуарный дефицит составляет значительную величину, потребуется помощь бенефициаров.

Российские НПФ (кроме «Газфонда») опубликовали актуарные заключения по итогам 2020 года. Как показал анализ “Ъ”, дефицит выявлен только у трех фондов. Актуарный аудит НПФ проводится с тем, чтобы определить способность фонда отвечать по своим обязательствам перед его клиентами на основе актуарных предположений (допущений, гипотез). Например, о будущей норме доходности инвестиций или о смертности в различных возрастах. Актуарный дефицит устанавливается, если на основании такой оценки обязательства фонда превышают его активы.

Самый крупный дефицит по итогам 2020 года, в размере 12,5% от обязательств (47,9 млн руб. в случае сценария поступления в НПФ пенсионных взносов) и 13% (50,2 млн руб. в случае их отсутствия), выявлен у «АПК-фонда». Он работает только по добровольным пенсионным программам (128 млн руб. пенсионных резервов). Как отмечает актуарий фонда Андрей Мансуров, «может быть сделан вывод о том, что НПФ не в состоянии выполнить финансовые обязательства». По сравнению с 2019 годом, когда актуарный дефицит по фонду не был установлен, на 137 млн руб. выросли его обязательства за счет изменения методики расчета. Как пояснил “Ъ” один из актуариев, это могло быть связано с вопросами ЦБ к предыдущему заключению по фонду и требованием использования более консервативных оценок. Господин Мансуров отказался комментировать “Ъ” свой отчет.

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Более крупный по абсолютному объему актуарный дефицит выявлен у НПФ «Телеком-союз» (15,2 млрд руб. пенсионных резервов; 1,5 млрд руб. пенсионных накоплений) — 2,7 млрд руб., но от обязательств это только 10,7%. По обязательному пенсионному страхованию (ОПС), поясняет актуарий Иннокентий Кудрин, фонд в состоянии выполнить обязательства, в отличие от НПО. При этом динамика у фонда положительная, в 2019 году его актуарный дефицит составлял 15,2%. «На выявление актуарного дефицита повлияли активы, приобретенные в состав инвестиционных портфелей фонда до середины 2018 года»,— объяснили в НПФ.

Также небольшой актуарный дефицит в размере 0,8% от обязательств (16,3–16,6 млн руб.) выявлен у НПФ «Аквилон» (687 млн руб. пенсионных резервов, 1,1 млрд руб. пенсионных накоплений). В этом фонде обязательства не покрываются активами только по НПО. Что также, как отмечает его актуарий Андрей Мансуров, свидетельствует о «потенциальной невозможности выполнить обязательства по НПО».

Согласно законопроекту «О санации НПФ», выявление актуарного дефицита «в размере более 5% от обязательств» станет одним из критериев санации (см. справку). Впрочем, уверяют в ЦБ, санация НПФ с участием регулятора «будет проводиться только если потеря НПФ финансовой устойчивости может привести к негативным социально-экономическим последствиям или снижению устойчивости финансового рынка». Там отмечают, что выявление актуарного дефицита является основанием «для применения НПФ собственных мер по предупреждению банкротства», прежде всего это «составление и реализация НПФ плана восстановления платежеспособности».

По словам одного из ответственных актуариев, появление дефицита в фонде должно вызвать вопросы у надзорного блока ЦБ, и если он будет подтвержден, то будут выработаны меры по восстановлению платежеспособности, в том числе докапитализации. «Если невозможно изменить актуарные предположения для оценки, то, по-видимому, собственникам тех фондов, у которых был выявлен серьезный актуарный дефицит, придется оказывать им финансовую поддержку»,— полагает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. В «Аквилоне» и «АПК-фонде» не ответили “Ъ”, но в «Телеком-союзе» действительно рассчитывают на поддержку акционера. Фонд принадлежит бенефициару ГК «Регион» Сергею Сударикову.

Илья Усов