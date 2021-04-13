Лыжи не едут

«Гринпис» назвал незаконным строительство нового горнолыжного курорта «Долина Васта» в Сочи. По мнению экологов, его появление приведет к разрушению природных комплексов Сочинского нацпарка. Кроме того, по словам общественников, действующее законодательство защищает национальные парки от застройки. Юристы отмечают, что строительство в рекреационных зонах возможно – все зависит от типа участка, на котором будут возводить объект.

Строительство нового горнолыжного курорта «Долина Васта» в Сочи незаконно, заявило российское отделение «Гринпис». По мнению экологов, появление еще одного курорта в рекреационной зоне приведет к разрушению природных комплексов Сочинского национального парка, которые уже серьезно пострадали от строительства и расширения олимпийских объектов.

«Гринпис» также отмечает, что строительство курорта нарушает ФЗ-321 от 3 августа 2018 года, согласно которому запрещено возведение капитальных спортивных объектов и необходимую для них инфраструктуру на территориях национальных парков в России.

«Российское отделение "Гринпис" следит за развитием ситуации в Сочинском национальном парке и сделает все возможное, чтобы не пострадали последние сохранившиеся территории Западного Кавказа», - говорится в сообщении организации.

О том, что в Сочи собираются построить новый горно-климатический и горнолыжный курорт «Долина Васта», стало известно 8 апреля 2021 года. Согласно проекту, на территории Сочинского национального парка создадут санаторий, пансионаты, спа-отели с Центром бальнеологии и курортологии. Также построят горнолыжный центр с 80 км трасс и несколькими подъемниками протяженностью 13 км.

Проект оценивается в 80 млрд руб. Соглашение о работе над ним подписали госкорпорация «ВЭБ.РФ», группа «Интеррос» Владимира Потанина и компания «Васта Дискавери». Строительство займет около четырех лет, планируемое завершение работ намечено на 2025 год. Источниками финансирования станут собственные и заемные средства компаний. Инженерную и транспортную инфраструктуру для проекта построят за счет бюджета. Санаторно-курортной комплекс позволит создать до 5 тыс. новых рабочих мест. Ожидаемый туристический поток составит около 1,5 млн человек в год.

Планируется, что «ВЭБ.РФ» будет участвовать в организации и проведении экспертизы проекта, «Интеррос» выступает в качестве инвестора, а компания «Васта Дискавери» займется непосредственно реализацией проекта, в том числе, обеспечит подготовку проектно-сметной документации, получение права собственности, а также выступит соинвестором.

«Бальнеологический курорт «Долина Васта» позволит значительно расширить туристические возможности Краснодарского края в целом как наиболее привлекательного направления для отдыха в нашей стране. Хотелось бы подчеркнуть, что возведение нового курорта будет проходить на основе корпоративного «Зеленого кода», разработанного в соответствии с российскими и международными стандартами. Бережное отношение к уникальной природе региона было и остается нашим приоритетом», - заявил директор «Васта Дискавери» Сергей Бачин.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Васта Дискавери» зарегистрировано в Москве в 2019 году. Основной вид деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал составляет 3 млн руб. Им на 100% владеет Сергей Бачин. В 2020 году выручка компании составила 64 млн руб., чистая прибыль – 15,2 млн руб.

Руководитель программы «Гринпис» по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейндлин заявил, что реализовать такой проект будет непросто из-за того, что в 2020 году из земельного законодательства были исключены нормы об изъятии земель нацпарков. По словам господина Крейндлина, против введения этой нормы выступили более 110 тыс. граждан России, Совет по правам человека при президенте РФ, Общественная палата России и профильный комитет Госдумы.

«Конечно есть вероятность, что лоббисты застройки Сочинского национального парка и других ООПТ попробуют еще раз ослабить законодательство в этой сфере, но надеемся, последующие попытки постигнет та же судьба. А горнолыжные курорты можно строить вне особо охраняемых природных территорий в других регионах, развитие которых не менее важно для нашей страны, чем Краснодарский край», - отметил он.

В администрации Сочи и ФГУП «Сочинский национальный парк» от комментариев отказались, предложив переадресовать вопросы в Минприроды РФ. В пресс-службе ведомства не смогли оперативно прокомментировать ситуацию со строительством нового курорта.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко рассказал, что на сегодняшний момент существует законная процедура передачи земель нацпарка из государственной в муниципальную собственность для реализации каких-либо проектов.

«Муниципалитет в пределах своих полномочий будет иметь право эту землю предоставить. Но с учетом того, что это однозначно рекреационные земли, для того, чтобы там построить спортивное сооружение, будут проведены все необходимые экологические экспертизы, и инвестор получит официальное разрешение. Да, оформление займет от года до двух, потому что только передача участка может занять около года. Но без соответствующих документов никто сейчас никакой стройки не начнет», - заявил он.

«Даже несмотря на то, что это нацпарк, строительство все равно возможно. Все зависит от того, какая это зона. Там тоже есть определенная градация – для чего эта земля конкретно выделена, под эксплуатацию каких объектов. Перевести одно в другое можно, но нужна высшая политическая воля. Тем не менее, утверждать, что это однозначно незаконная деятельность, нельзя», - добавил адвокат Роман Кабанов.

«Интеррос» и «Васта Дискавери» на вопросы “Ъ-Кубань” о том, есть ли уже разрешение на строительство курорта, а также проводились ли какие-то экологические и прочие экспертизы по земельному участку, на момент подготовки публикации не ответили.

Алексей Белянин