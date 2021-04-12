Путин подписал указ о новом порядке назначения главы ФСО

Директор Федеральной службы охраны (ФСО) России будет назначаться президентом после консультаций с Советом федерации. Указ подписал президент Владимир Путин. Новый порядок назначение на должность утвержден, согласно новым конституционным положениям.

«ФСО России возглавляет директор, назначаемый на должность президентом РФ после консультаций с Советом федерации Федерального собрания РФ и освобождаемый от должности президентом РФ»,— говорится в документе.

ФСО занимается охраной высших государственных деятелей, включая главу государства. Руководство деятельностью ФСО России осуществляет президент. Ранее аналогичный новый порядок назначения был введен, в отношении директоров Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР) России.

О положениях обновленного Основного закона — в материале “Ъ” «День исправленной Конституции».