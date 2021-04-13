Купи-продай-снеси

Два крупных ТЦ бывшей продуктовой сети «Виват» обрели новых владельцев. Гипермаркет на шоссе Космонавтов, 240, купили топ-менеджер группы «Топком Инвест» Илья Жуков и предприниматель Анна Бездомникова. Объект планируется перепродать. Владельцем недостроенного ТЦ на Парковом проспекте, 56, стал девелопер ПМД. Незавершенное здание снесут, а на его месте построят ЖК с коммерческими помещениями. Эксперты полагают, что гипермаркет на шоссе Космонавтов, 240, надо перепрофилировать и перестроить. Мнения об использовании недостроенного ТЦ на Парковом разделились: одни собеседники считают удачной идеей жилую застройку площадки, другие говорят, что торговый комплекс здесь был бы более вос­требован.



Еще два крупных объекта недвижимости бывшей сети «Виват» обрели новых владельцев: здание гипермаркета на шоссе Космонавтов, 240, и недостроенный ТЦ на Парковом проспекте, 56. По данным выписки из Росреестра, 12 января 2021 года у участка на шоссе Космонавтов, 240, появились два собственника — пермские предприниматели Илья Жуков и Анна Бездомникова. 31 декабря 2020 года участок на Парковом проспекте, 56, перешел в собственность структуры ГК «ПМД» — ООО «СЗ „Созидатель“».

ООО «Виват-Трейд», являвшееся оператором крупнейшей пермской розничной сети магазинов «Виват», признали банкротом в 2017 году. Общая задолженность перед кредиторами составляла более 5 млрд руб. После попыток продать недвижимость сети единым лотом (со стартовой стоимостью 2 млрд руб.) основной кредитор компании — ООО «СБК Трейд» решил оставить имущество себе (земельные участки, склады, помещения). Без торгов новый владелец реализовал за 250 млн руб. распредцентр «Вивата» группе «ЭКС» бывшего губернатора Олега Чиркунова. Продали также несколько помещений бывшего «Вивата»: по ул. Ленина, 81, Уральской ул., 113, в ТЦ «Карнавал» на Уинской ул., 8а, и по другим адресам. Крупные объекты — ТЦ «Горный хрусталь» и гипермаркет на шоссе Космонавтов, 65, взяла в аренду сеть «Перекресток» (входит в Х5 Retail Group).

Площадь бывшего гипермаркета «Вивата» на шоссе Космонавтов, 240, составляет 6,1 тыс. кв. м, земельного участка под ним — 3,1 тыс. кв. м. В декабре здание продавалось на «Авито» за 205 млн руб. В нем размещается филиал сети «Доброцен», магазины игрушек «Крошка-Антошка» и «Маркер Игрушка». Сейчас на «Авито» снова размещено объявление о продаже этого объекта за 207 млн руб.

Недостроенный ТЦ на Парковом проспекте, 56, площадью 4,9 тыс. кв. м имеет 88% готовности (участок под ним — 7,6 тыс. кв. м). В 2018 году объект оценили в 224 млн руб. В конце 2019 года ООО «СБК Трейд» получило разрешение на достройку этого центра.

Илья Жуков — замдиректора микрокредитной организации «Топком Финанс» (структура факторинговой компании «Топком Инвест»). По данным Kartoteka.ru, господин Жуков также числится соучредителем общества по производству строительно-монтажных работ ООО «Энерго-Консалтинг». Предприниматель занимается подготовкой к продаже, покупкой и продажей недвижимости.

Профилем деятельности Анны Бездомниковой является аренда и лизинг машин, оборудования и материальных средств. Госпожа Бездомникова имеет 30% долей в добрянском ООО «УВК Инвест» (забор, очистка и распределение воды).

«Это мой личный проект»,— сообщил Илья Жуков „Ъ-Прикамье“, пояснив, что участок на шоссе Космонавтов, 240, приобретался предпринимателем не в рамках его деятельности в «Топком Финанс». Господин Жуков намерен перепродать участок с гипермаркетом.

В ПМД рассказали, что на месте незавершенного ТЦ планируют возвести жилой комплекс с коммерческими помещениями. «Для проектирования квартала на Парковом, 56, мы привлекли голландское архитектурное бюро MLA+. На этой территории планируем построить разноэтажный жилой комплекс комфорт-класса с качественной архитектурой, который займет достойное место в центральной части микрорайона Паркового»,— пояснил руководитель отдела маркетинга и инвестиционного анализа ПМД Артем Савельев.

Руководитель ООО «Перспектива — Сделки с гарантией» Владимир Онянов полагает, что конечная цена гипермаркета на шоссе Космонавтов, 240, могла быть на 10% меньше заявленной продавцом. «Если гипермаркет перепрофилировать под другое направление, то туда поедут покупатели — за специализированными товарами и обилием ассортимента»,— уверен господин Онянов. Приобретение ПМД недостроенного ТЦ на Парковом эксперт считает удачной покупкой: площадь участка под ним Владимир Онянов назвал достаточной для возведения большого объема жилья. «Проект ТЦ даст значительно меньшую прибыль при его реализации. Учитывая текущее состояние здания, особенности проекта, месторасположение и конъюнктуру спроса, выгоднее снести незавершенное здание и построить жилой комплекс»,— отметил руководитель «Перспективы — Сделок с гарантией».

По мнению директора УК «Столица» Константина Копытова, гипермаркет на шоссе Космонавтов, 240, мог быть продан примерно по 30 тыс. руб. за 1 кв. м (итого 184,8 млн руб.— „Ъ-Прикамье“). Объекту нужен «глубокий» редевелопмент — здание надо перестраивать. «В существующем виде этот гипермаркет — уже неформат»,— заявил Константин Копытов. Директор УК «Столица» посчитал, что на Парковом проспекте, 56, был бы более востребован торговый центр, чем жилье. «Рядом стоит гипермаркет „Лента“, поэтому формат ТЦ может предполагать услуги, сервис, которые здесь могут быть успешными»,— заметил гос­подин Копытов.

Евгения Ахмедова