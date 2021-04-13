«Макфа» презентовала инвестиционные проекты ветеранам предприятия

«Макфа» рассказала о реализации проектов масштабной инвестиционной программы ветеранам компании. Для этого бывших сотрудников предприятия пригласили на основную производственную площадку в поселке Рощино Сосновского района Челябинской области. Провести такую встречу именно сейчас было важно, так как ветераны, всегда активно интересующиеся жизнью предприятия, должны сами увидеть процесс масштабных перемен и понять, что их дело живет и развивается.



Общий объем вложений в инвестпроекты составляет более 4 млрд рублей. Стоимость только одного из них оценивается в 1,7 млрд рублей — в его рамках планируется установить две новые линии по производству короткорезанных макаронных изделий: ракушек, перьев и других. После запуска линий в эксплуатацию наращивание объема выпуска макаронной продукции произойдет на 25% или на 44 тыс. тонн ежегодно.

Также компания ведет строительство логистического комплекса, особенностью которого станет высокий уровень роботизации и автоматизации складских процессов. Это позволит производить одновременную отгрузку 10 автомобилей и 5 железнодорожных вагонов. Логоцентр станет одним из крупнейших на Урале среди предприятий пищевой промышленности. Объем инвестиций в проект составляет 1,6 млрд рублей.

Ветераны «Макфы» отметили высокий технологический уровень предприятия и оценили перспективы. По мнению председателя совета ветеранов «Макфы» Светланы Греховой, сотрудницы предприятия с 34-летним стажем, «важно, что компания вкладывается в будущее, реализует новые проекты, которые позволят усилить позиции на рынке — увеличить объем выпускаемой продукции и расширить ассортимент. Мы увидели процесс масштабных перемен. Наше дело продолжается и развивается».

Управляющий «Макфы» Антон Белоусов поблагодарил ветеранов за большой вклад в становление компании.

«Вы воспитали достойный коллектив, способный реализовывать масштабные проекты. Сейчас компания в надежных руках наших молодых специалистов. И для нас реализация инвестпрограммы — своего рода профессиональный вызов», — отметил Антон Белоусов.

Планируется, что проекты в рамках инвестиционной программы «Макфы» будут завершены к началу следующего года.