В Самаре реорганизуют детсады и школу

Реорганизация ряда образовательных учреждений планируется в Самаре. В частности, детсад №357 на ул. Запорожская, 28А, будет объединен с детсадом № 123 на ул. Запорожская, 28. Новому учреждению присвоят номер 357. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно другому документу, детсад №259 в Балхашском проезде, №36, будет объединен со школой № 80 им. Героя Социалистического труда В.П. Земеца на ул. Свободы, 81Б, и станет школой. Также реорганизация ждет детсад № 300 на ул. Чернореченская, 43, и детсад №267 на ул. Чернореченской, 45. Каждое из объединений указанных учреждений обойдется городскому бюджету в две тыс. руб. Всего на эти цели потратят шесть тыс. руб.

Георгий Портнов