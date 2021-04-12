В восьми районах Ростовской области ситуация с коронавирусом остается неблагополучной

По итогам еженедельного мониторинга в Ростовской области ситуация обстановка с COVID-19 остается напряженной в Багаевском, Зерноградском, Константиновском, Морозовском, Ремонтненском, Тарасовском, Тацинском и Цимлянском районах. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства региона. Эти территории входят в «красную» зону.

Согласно размещенным данным, в на 13 территориях области ситуация с коронавирусом оценивается как хорошая, они входят в «зеленую» зону. Остальные территории региона находятся в «желтой» зоне: там обстановка с распространением вируса является удовлетворительной.

С февраля в Ростовской области действует карта, которая формируется по системе «Светофор». Она составляется по таким критериям как заболеваемость на 100 тыс. населения за предыдущую неделю, заболеваемость внебольничной пневмонией, уровень тестирования населения, процент использованной вакцины, загруженность коечного фонда для лечения пациентов с подозрением на коронавирус, соблюдение ограничительных мер. По итогам анализа территориям присваивается соответствующий цвет — зеленый, жёлтый или красный. С помощью карты могут приниматься решения по смягчению коронаврусных ограничений на территориях региона.

Наталья Шинкарева