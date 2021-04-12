В Самарской области зафиксирован рост числа корпоративных банкротств

В первом квартале 2021 года в Самарской области признали банкротами 49 компаний — юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств. Это на 19,5% больше показателя аналогичного периода 2020 года (тогда обанкротилось 41 предприятие). Об этом свидетельствуют данные Федресурса.

Самарская область занимает 11-е место среди субъектов РФ и третье место среди регионов ПФО по количеству корпоративных банкротств. В Топ-10 по банкротствам бизнеса вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, республика Татарстан, Ростовская область, Краснодарский край, Новосибирская область, Нижегородская область, а также республика Башкортостан.

«Честно говоря, эксперты и аналитики ожидали более бурного всплеска банкротств предприятий, связанного с отменой моратория на банкротство и непростым состоянием экономики в целом. Но по итогам первого квартала текущего года во многих регионах РФ количество банкротств снизилось по сравнению с 2020 годом; в некоторых, как в Самарской области, выросло не очень значительно. Компаниям отчасти помогли введенные Банком России и действовавшие до 1 апреля 2021 г. льготы по досозданию резервов под реструктурированные кредиты. Заемщики, которым не помогла реструктуризация кредитов и которых больше не защищает мораторий, войдут в банкротство, скорее всего, ближе к концу текущего года», — комментирует Елена Козина, старший партнер юридической компании «ЭЛКО Профи».

Андрей Сазонов