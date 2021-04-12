СМИ: Индия одобрила экстренное применение «Спутника V»

Комитет регулятора лекарственных препаратов Индии одобрил экстренное применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили источники Times of India. Сегодня, 12 апреля, Индия вышла на второе место в мире по числу заразившихся COVID-19. С начала пандемии там выявили более 13,5 млн заразившихся коронавирусом, умерли 170 тыс. человек.

«Комитет по безопасности регулятора лекарственных препаратов одобрил экстренное применение российской вакцины "Спутник V" в Индии»,— сообщает Times of India. «Спутник V» стал третьим препаратом, одобренным в Индии. До этого в стране разрешили применять вакцину Covishield, которую Индия производит по технологии компании AstraZeneca, и местную вакцину Covaxin.

В марте Российский фонд прямых инвестиций и компания Virchow Biotech Private Limited подписали соглашение о производстве в Индии ежегодно до 200 млн доз вакцины «Спутник V». Вакцину разработал Центр имени Гамалеи, применение препарата одобрили 59 стран. По данным разработчика, эффективность превышает 90%.