РФПИ договорился о производстве «Спутник V» в Индии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Virchow Biotech Private Limited (входит в группу Virchow Group) подписали соглашение о производстве в Индии ежегодно до 200 млн доз вакцины «Спутник V» от коронавируса COVID-19.

«Завершение технологического трансфера планируется во втором квартале 2021 года, после чего будет развернуто полномасштабное производство вакцины "Спутник V". Выпуск препарата на мощностях Virchow Biotech обеспечит глобальные поставки "Спутник V" международным партнерам РФПИ»,— говорится в сообщении российского фонда.

Ранее министр иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла заявлял, что из 500 млн доз вакцины «Спутник V», которые Россия планирует произвести в 2021 году, значительная часть будет сделана в Индии. Сейчас в Индии продолжается третий этап испытаний российского препарата, после их завершения власти планируют одобрить его применение.

Во сколько обойдутся миру вакцины от COVID-19 — в материале “Ъ” «Гонка за миллиардами».