«Норникель» возобновил добычу на подтопленном руднике раньше срока

После подтопления началась добыча на руднике «Октябрьский», сообщил «Норникель» 12 апреля. В заявлении компании говорится, что завершено осушение технологических выработок, а восстановление добычи идет с опережением ранее намеченных сроков.

Компания ожидает, что рудник, объем добычи которого составляет 5 млн тонн руды в год, выйдет на проектные объемы до конца апреля. На сегодня загрузка рудника уже достигла 60% от планового уровня. Срок возобновления работы рудника «Таймырский» остается без изменений и намечен на начало июня.

«Наша стратегия по закладке выработки с запасом по всему периметру оправдалась, водоприток остановлен. Теперь наши усилия сфокусированы на откачке воды и интенсификации восстановления добычи с соблюдением всех стандартов промышленной безопасности и экологии»,— заявил руководитель Норильского дивизиона компании Николай Уткин.

На фоне новости о возобновлении работы одного из рудников стоимость палладия начала снижаться. Тройская унция металла на спотовом рынке подешевела на 0,5%, до $2625, а июньский фьючерс на палладий — на 0,7%, до $2617.

О том, что компания частично приостановила работу рудников, стало известно 24 февраля. За несколько дней до этого, 20 февраля, произошла авария на Норильской обогатительной фабрике — в результате обрушения галереи дробильного цеха трое рабочих погибли, а пятеро пострадали. Сейчас на фабрике проходит проверка Ростехнадзора и внутренний аудит. Менеджмент компании ожидает, что фабрика возобновит работу на полной мощности к октябрю 2021 года. Этот срок учитывает время на устранение замечаний регулятора.

О потерях компании из-за затопления — в публикации “Ъ” «"Норникель" резко снизит выпуск в 2021 году».

Евгений Зайнуллин