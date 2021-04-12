В Петербурге вырос спрос на медиков

В Петербурге за март спрос на врачей вырос на 22%, на медсестер — на 34%. Об этом сообщает SuperJob со ссылкой на собственное исследование.

Средняя предлагаемая врачам – инфекционистам заплата в коммерческих клиниках Санкт-Петербурга составляет от 105 до 220 тыс. рублей в месяц. Годом ранее она не превышала 140 тыс. рублей в месяц.

Согласно исследованию 7 из 10 врачей перерабатывают, их переработки в среднем составляют 40% от нормы рабочего времени.

Напомним, что за прошлый год из-за пандемии спрос на врачей и средний медицинский персонал сушщественно вырос. Аналитики сообщали о увчеличении чсила вакансий на 29% для врачей, для среднего и младшего медицинского персонала — на 42%. По мнению участников рынка, в ближайшие несколько лет в Петербурге будут особенно востребованы врачи общей практики, онкологи, анестезиологи-реаниматологи, гериатры, кардиологи и медицинские сестры.