Залоговым кредитором стеклотарного завода в Новочеркасске стала тульская компания

Тульское АО «Гланит» стало единственным залоговым кредитором новочеркасского стеклотарного завода «Актис», сообщает «Город N».

«Сейчас компания оценивает объемы и сроки необходимых инвестиций. Заключается договор на горячий ремонт печи для предотвращения ее остановки, сообщил источник на предприятии»,— говорится в сообщении. Ранее мощности «Актиса» арендовали ООО «Алекс Трейд», а также «Рост-Импэкс».

По данным сервиса kartoteka.ru, АО «Гланит» было учреждено в Тульской области, в деревне Павлово в 2017 году. Основной вид деятельности — производство полых стеклянных изделий. Уставный капитал — 3,3 млрд руб. Бенефициаром предприятия является АО «Стратегия», а генеральным директором — Вячеслав Колесников. В 2020 году убыток компании составил 46 млн руб.

Напомним, АО Фирма «Актис» было признано банкротом в 2017 году из-за задолженности перед кредиторами в размере около 7 млрд руб. Владелец завода Владимир Базиян находится в международном розыске в рамках дела о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ), возбужденного в отношении руководителя одного из АО Новочеркасска.

Наталья Шинкарева