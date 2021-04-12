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В Петербурге выставлен на продажу бизнес-центр «Мануфактура»

Консалтинговая компания Knight Frank St Petersburg выставило на продажу бизнес-центр «Мануфактура» на Цветочной улице. Вместе с пятиэтажным зданием площадью 7723 кв. метров покупатель получит участок с парковкой на 60 машиномест.

Об этом сообщила пресс-служба Knight Frank St Petersburg. Отмечается, что реализуемый бизнес-центр отвечает всем требованиям, предъявляемым арендаторами к объектам класса B. Как отметил гендиректор компании-продавца Николай Пашков, «Мануфактура» имеет эффективные планировочные решения и комфортные условия работы и предлагает потенциальному инвестору хорошую доходность. «Мы уверены, что объект будет интересен как локальным, так и федеральным инвесторам», — добавил он.

Стоимость БЦ «Мануфактура» не называется.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что собственник исторической усадьбы купцов Елисеевых выставил ее на продажу за 140 млн рублей.

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