Историческую усадьбу Елисеевых под Петербургом выставили на продажу на «Авито»

Собственник заброшенной усадьбы купцов Елисеевых в Гатчинском районе Ленобласти выставил здание на продажу вместе с прилегающим участком. За весь ансамбль просят 140 млн рублей.

На выставленное на «Авито» объявление о продаже обратила внимание «Бумага». Само объявление было опубликовано 7 апреля. В нем говорится, что у текущего владельца здания «ни материальных, ни временных средств для дальнейшего продолжения реставрации нет, поэтому было принято решение о продаже». Отмечается, что существует готовый проект реставрации усадьбы.

Усадьба купцов Елисеевых в деревне Белогорка была построена в 1912 году. В советское время здесь располагался сельскохозяйственный НИИ. В 90-е годы после его расформирования постройка пришла в упадок. Власти региона ранее уже пытались изъять обветшалое здание у собственника через суд.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию на капитальный ремонт здания усадьбы Михаила Ломоносова на Большой Морской улице в Петербурге.