В Новосибирске расширят охват тестирования на коронавирус

Власти Новосибирской области планируют расширить охват тестирование на COVID-19. Глава минздрава региона Константин Хальзов предложил тестировать добровольцев, которые контактировали с заболевшими ОРВИ, сообщает «Интерфакс».

«Если кто-то из родных (больного) не уверен — переболел он, не переболел, вакцинировался, не вакцинировался, есть у него иммунитет или нет иммунитета — изъявляет желание пройти тест ПЦР — у него такая должна быть возможность»,— сказал губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в понедельник. При этом он уточнил, что в рамках обязательного медицинского страхования «затраты на эти тесты провести нельзя», в связи с чем нужно предусмотреть расходы бюджета области.

По данным министра здравоохранения, в регионе первым компонентом препарата против коронавируса «Спутник V» привито около 129,7 тыс. жителей, 88,4 тыс. сделали две прививки.

Екатерина Лукашевич