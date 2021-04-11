Воронежский ФК «Факел» в 36-м туре ФНЛ одержал победу над ивановским «Текстильщиком» - 1:0

В 36-м туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ) воронежский «Факел» на своем поле с минимальным счетом переиграл «Текстильщик» из Иваново.

Матч получился довольно жесткий, до единственного гола 4045 зрителей «Центрального стадиона профсоюзов» увидели пять желтых карточек. Причем чаще фолили гости. Только на 73-й минуте счет во встрече открыл защитник хозяев Сергей Брызгалов. Через пару минут команды вновь обменялись грубыми выпадами и желтыми карточками, а полузащитник воронежцев Владислав Мастеровой получил второе предупреждение за неспортивное поведение и оставил хозяев в меньшинстве. Впрочем, гости этим преимуществом воспользоваться не успели.

Благодаря этой победе, «Факел» набрал уже 53 очка и временно поднялся на девятое место в таблице ФНЛ. В следующем туре, 17 апреля, воронежцев ждет выезд к лидеру чемпионата, самарским «Крыльям Советов».

С каким бюджетом ФК «Факел» выступает в нынешнем сезоне ФНЛ, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков