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На торгах продадут дебиторку Сочинской мусороперерабатывающей компании на 50 млн рублей

На публичные торги выставлены права требования ООО «Территориальная Сочинская мусороперерабатывающая компания» на сумму 49,86 млн руб. Сообщение об этом опубликовано на ЕФРСБ.

С молотка уйдут права требования к ООО «Европа-Консалт» на сумму 940 тыс. руб.; права требования к ООО «Альянс» на сумму 1,52 млн руб.; права требования к ООО «МЕТАЛЛ-ТРЕЙД» на сумму 5,1 млн руб. и на сумму 6,8 млн руб. Кроме того будет реализована дебиторская задолженность к Елене Дьяченко (13,9 млн руб.) и право требования к Оксане Романовой (21,6 млн руб.).

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в марте этого года конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Территориальная сочинская мусороперерабатывающая компания» (ТСМ) Олег Велихов направил в арбитражный суд Краснодарского края заявление о привлечении контролировавших компанию лиц к субсидиарной ответственности на сумму 700 млн руб.

Дмитрий Михеенко


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