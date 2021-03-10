С руководства мусороперерабатывающей компании Сочи хотят взыскать 700 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Территориальная сочинская мусороперерабатывающая компания» (ТСМ) Олег Велихов направил в арбитражный суд Краснодарского края заявление о привлечении контролировавших компанию лиц к субсидиарной ответственности на сумму 700 млн руб. Заявление опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Эту сумму хотят взыскать с директора Сергея Недилько, а также учредителей общества Олега Гноевого и Андрея Ейкина.

Как писал “Ъ-Юг”, в Сочи перед судом предстанут пять руководящих сотрудников муниципального АО «САХ по уборке города» и коммерческой фирмы ТСМ, обвиняемых в покушении на особо крупное мошенничество со средствами, выделенными из бюджета города на утилизацию мусора. По версии обвинения, фигуранты незаконно заключали договоры на сортировку и захоронение ТКО, на самом деле часть мусора вывозилась без сортировки на временные площадки.

Наталья Решетняк