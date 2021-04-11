Бывший глава Тувы призвал объединиться вокруг нового врио региона

Экс-глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол призвал властей и жителей объединиться вокруг нового врио главы Владислава Ховалыга.

«Дальнейшее движение уже зависит от новых руководителей республики, от консолидации общества. Я бы всех попросил объединиться вокруг нового временно исполняющего обязанности главы республики», - написал господин Кара-оол в своем Facebook. Он отметил, что уверен в том, что республика «и дальше будет поддержана главой государства, правительством РФ, федеральными руководителями».

Шолбан Кара-оол покинул пост главы республики по собственному желанию 7 апреля. В этот же день временно исполняющим обязанности назначили бывшего мэра Кызыла, генерального директора АО «Тываэнергосбыт» (входит в «Россети») господина Ховалыга. Позже Шолбан Кара-оол в своем видеообращении заявил, что решение было осознанным и попросил жителей не удивляться отставке.

Артем Шпек