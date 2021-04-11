В Петербурге подросток открыл стрельбу из пневматики в школе

Ученик школы в Санкт-Петербурге устроил в учебном учреждении стрельбу из пневматического пистолета, сообщило региональное ГУ МВД. По данным полиции, подросток 2005 года рождения принес оружие в школу на улице Орджоникидзе накануне.

В раздевалке он несколько раз выстрелил в сторону других учеников. «В результате инцидента пострадавших нет»,— говорится в сообщении ГУ МВД (цитата по «Интерфаксу»).

Оружие у подростка отобрал преподаватель, он же обратился в полицию. Ребенок из школы скрылся, позже в сопровождении матери он пришел в полицию. Там школьника опросили и отпустили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.