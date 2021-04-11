Правительство уточнило правила применения предельных цен на жизненно важные лекарства

Правительство систематизировало применение предельных отпускных цен на медикаменты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Теперь участникам фармацевтического рынка будет проще ориентироваться в информации, которая содержится в госреестре.

Сейчас реестр может содержать в отношении одного лекарства с одним штриховым кодом сведения о различных предельных отпускных ценах. «Новое постановление дает четкий ориентир в части применения зарегистрированных и перерегистрированных отпускных цен, что позволит избежать некорректного применения сведений реестра»,— говорится в документе правительства.

В ноябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о введении нового механизма регулирования цен на жизненно необходимые лекарства для улучшения их доступности. Он назвал недопустимым отсутствие лекарств из списка ЖНВЛП в аптеках некоторых регионов.