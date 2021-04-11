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В Югре за сутки зафиксировали 61 случай коронавируса

За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) коронавирусной инфекцией заразился 61 человек, сообщили в региональном оперштабе. На момент выявления инфекции у 48 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 12 зафиксирована пневмония, один югорчанин переносил заболевание бессимптомно.

Инфекция подтвердилась у жителей 13 муниципалитетов. Больше всего заразившихся выявлено в Ханты-Мансийске, где COVID-19 заразились 18 человек. В Сургуте заболели по 11 югорчан, в Ханты-Мансийском районе — девять.

За весь период пандемии в Югре коронавирусом заразились 54 922 человека. Из них 53 475 уже выздоровели, 786 пациентов скончались.

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