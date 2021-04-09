Судебный пристав проявился в мошенничестве

Как стало известно “Ъ”, Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) завершило расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Ингушетии Адама Горданова и его бывшего подчиненного Адама Боголова. Им вменяется хищение со счетов организации 3 млн. руб. чужих долгов. Любопытно, что за мошенничество к уголовной ответственности привлекался и предшественник Адама Горданова на посту руководителя УФССП по Ингушетии Муса Оздоев.

Расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя УФССП по Ингушетии и его подчиненного, а также ознакомление с его материалами заняло полтора года. Все это время Адам Горданов находился под стражей, а его бывший подчиненный Адам Боголов — под домашним арестом. Обвинение в отношении них уже утверждено заместителем генпрокурора РФ Андреем Кикотем, сообщила “Ъ” прокурор управления Генпрокуратуры по ЮФО и СКФО Елена Усачева. По ее словам, бывшим судебным приставам вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 187 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение путем подлога чужого имущества, совершенное группой лиц с использованием служебного положения).

Как ранее рассказывал “Ъ”, в июне 2020 года Адама Горданова задержали федеральные силовики — сотрудники ФСБ и следователи ГСУ СКР по СКФО. В отношении Адама Горданова, к тому времени уже уволенного, возбудили уголовное дело о хищении с депозитного счета ведомства 3 млн руб. Подозрения же эти возникли, когда в офисе УФССП с проверкой побывали сотрудники ФСБ.

Они обратили внимание на то, что взысканные с должника по исполнительному листу деньги с депозитных счетов организации уходили не взыскателям.

Как позже выяснили следователи, деньги со счетов выводили по хорошо отработанной мошеннической схеме: по указанию главы УФССП Адама Горданова его подчиненные, один из которых — начальник структурного подразделения Адам Боголов — также оказался под следствием, изготавливали липовые постановления, находили физических лиц и договаривались с ними о переводе на их счета чужих средств. Затем деньги обналичивались и возвращались чиновникам.

Адам Горданов занял пост руководителя УФССП по Ингушетии в 2017 году и был уволен через два года, хотя и значился на хорошем счету у федерального начальства. Почти за два десятилетия работы в системе Минюста Адам Горданов неоднократно поощрялся вышестоящим руководством, а при назначении на пост ингушского управления ФССП заместитель директора этой организации Владимир Воронин отметил, что кандидатура на пост главного судебного пристава Ингушетии была «тщательно изучена и согласована».

В случае признания вины бывшему главному судебному приставу Ингушетии грозит до шести лет заключения и запрет в будущем занимать государственные посты.

Кроме того, ему придется вернуть УФССП похищенные 3 млн. руб.— иск на эту сумму ведомством уже заявлен.

Любопытно, что по мошеннической статье к уголовной ответственности привлекался и предшественник Адама Горданова на посту руководителя УФССП по Ингушетии Муса Оздоев. Он представил в жилищную комиссию ложные сведения и незаконно получил субсидию для приобретения жилья на сумму 10 млн руб.

Муса Мурадов