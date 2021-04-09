Осужденный за хищение активов компании Александра Хуруджи предприниматель обжаловал приговор

Как стало известно “Ъ-Юг”, в Ростовский областной суд поступила апелляционная жалоба защиты бывшего заместителя генерального директора АО «Энергия» Дмитрия Лянгузова на приговор Волгодонского районного суда, признавшего предпринимателя виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в декабре Дмитрий Лянгузов был осужден на шесть лет лишения свободы по обвинению в хищении активов АО «Энергия» на 1 млрд руб.

По версии обвинения, Дмитрий Лянгузов, являясь заместителем генерального директора акционерного общества "Энергия", с августа 2016 года по январь 2018 года безвозмездно приобрел право на имущество этой организации и похитил принадлежащие обществу денежные средства и ценные бумаги на сумму более 1 млрд руб. 61-летний подсудимый свою вину не признал. Рассмотрение его апелляционной жалобы в Ростовском областном суде назначено на 26 апреля.

Дмитрий Лянгузов был задержан в Москве в 2018 году в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по заявлению владельца АО «Энергия» известного предпринимателя Александра Хуруджи. Он заявил,, что Дмитрий Лянгузов и его некие подельники совершили рейдерский захват АО и вывели из него все деньги и активы.

АО «Энергия» является территориальной сетевой организацией, занималась передачей электрической энергии в Волгодонске и Красном Сулине (Ростовская область). В настоящее время компания находится в процедуре банкротства.

Вадим Водолазов