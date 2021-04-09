Двое жителей Баганского района напали с битой на полицейских

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Баганского района, совершивших нападение на сотрудников полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

По данным следствия, двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения, придя в отделение полиции, попросили пригласить одного из сотрудников для беседы. Полицейский сделал мужчинам замечание за нахождение в общественном месте в нерезвом виде. В ответ один из мужчин стал угрожать сотруднику полиции битой. «Второй мужчина стал оказывать помощь в реализации задуманного своего приятеля»,— сообщает следственное управление СКР по Новосибирской области. В ситуацию вмешались сотрудники полиции и пресекли действия мужчин.

Анна Егорова