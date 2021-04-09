Знак «Нижний Новгород» в центре города демонтируют

Стелу «Нижегородский район» и знак «Нижний Новгород» на площади Благовещенской демонтируют из-за их аварийного состояния. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Знак “Нижний Новгород” установлен в 1972 году, стела “Нижегородский район” – в 1985 году, объектами культурного наследия не являются. На данный момент конструкции находятся в аварийном состоянии, поэтому их будут демонтировать в эти выходные»,— сказал глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин.

Состояние конструкций обследовала подрядная организация. Компания зафиксировала отклонение декоративных сооружений и превышение эксплуатационной влажности материалов у строительных конструкций фундамента. Будут ли установлены на их месте новые знаки, не уточняется.

Анастасия Еремина