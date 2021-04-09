Музей Черномырдина открылся в Оренбуржье

Фото: Правительство Оренбургской области

Официальное открытие музея российского политика Виктора Черномырдина (1938 – 2010) прошло в пятницу в селе Черный Отрог Оренбургской области. В церемонии участвовали губернатор региона Денис Паслер и советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

«Собрание музея насчитывает более 25 тыс. единиц хранения»,– говорится в сообщении.

Открытие музея приурочили ко дню рождения первого председателя правительства РФ и известного политика 1990 годов. Учреждение разместилось на территории малой родины Виктора Черномырдина.

Музей занимает два здания: реконструированный дом бывшего райкома КПСС и новый корпус. Общая площадь объекта составляет 8,3 тыс. кв. м.

На территории объекта работают 15 экспозиций. Из них четыре посвящены Виктору Черномырдину: «В.С. Черномырдин: путь в историю», «Кабинет Председателя Правительства», «Премьер вне кабинета» и «Черномырдинки». Пять других экспозиций составлены из предметов, собранных политиком и переданных в музей его семьей. Речь идет о выставках «Коллекция автомобилей», «Особая кладовая» (оружие, ордена, живопись), «“Тихий Дон” Черномырдина», «Черномырдин и книга» и «Книги с дарственными надписями».

Георгий Портнов