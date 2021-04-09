На капитальный ремонт домов Белгородской области в 2021 году выделят 3 млрд рублей

В Белгородской области в 2021 году планируют капитально отремонтировать 191 многоквартирный дом, ремонт общего имущества будет проведен в 263 многоэтажных домах. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Общая стоимость работ по капитальному ремонту в 2021 году составит свыше 3 млрд руб. В их числе — дополнительные 1,7 млрд руб. из областного бюджета, которые планируется выделить на утепление фасадов и установку индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах. Это позволит решить проблему недостаточности лимитов денежных средств, сформированных из минимального взноса на капитальный ремонт, и улучшить условия проживания более 21 тыс. белгородцев, говорится в сообщении.

В многоквартирных домах, кроме того, планируется заменить лифты: из 180 подъемников, запланированных на 2021 год, уже принято в эксплуатацию 65 единиц.

За семь лет действия региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области отремонтировано 1 258 многоэтажки, в которых проживают 210 тыс. человек. Сумма ремонта составила более 10 млрд руб.

Всего на территории Белгородской области 5 629 многоквартирных домов, из них в региональную программу капитального ремонта включены 5 252.

Ирина Лобанова