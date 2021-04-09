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84 кв.м., 13 городов, 5164 человечка, 26 поездов, 52 автомобиля

Фото: Доскин А.В.

Шоу-макет "Золотое кольцо"

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Шоу-макет - это место, где за два часа можно посетить все города Золотого кольца. Создателям понадобилось два года и труд 147 специалистов, чтобы построить миниатюры городов и воссоздать их главные культурные объекты. На площади 84 кв.м. 5164 маленьких человечков и 35 сказочных героев живут своей собственной жизнью: занимаются спортом, строят дома, ходят на работу, толпятся в очереди, снимают кино, встречают поезда, играют свадьбы, ходят в поход и спешат по своим делам. Каждый квадратный сантиметр — событие, все как в реальной жизни. 26 поездов и 52 автомобиля ездят по макету и ежедневно преодолевают расстояние более 300 км. За жизнью обитателей макета из Центра управления ежедневно следят десятки специалистов, сегментами железной дороги управляют четыре компьютера, автомобили в движение приводит электромагнитная индукция.

Как живет маленький город — в фотогалерее “Ъ-Ярославль”.

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