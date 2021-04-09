Аэрофлот ввёл в эксплуатацию новый ангар для обслуживания самолётов

Аэрофлот ввёл в эксплуатацию современный ангар площадью более 15 000 квадратных метров. В нём будут обслуживаться все типы самолётов из парка авиакомпании как отечественного, так и иностранного производства.

Ангар расположен в районе северного терминального комплекса Международного аэропорта Шереметьево. В его состав входят три цеха для периодического и оперативного техобслуживания воздушных судов, два цеха обслуживания интерьера, цех ремонта ВС и компонентов. Также на территории комплекса расположены два склада для запчастей и материалов, инструментов и оборудования. В офисной части строения разместятся отдел технического контроля, планово-диспетчерский отдел и служба главного инженера.

Разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию Росавиация выдала 15 марта 2021 года. При проектировании и возведении зданий использовались передовые технологии. Сооружения оборудованы современными системами безопасности, вентиляции и очистки воздуха, роботизированной системой пожаротушения. Одна из особенностей объекта — круглосуточный диспетчерский пункт, который в режиме реального времени мониторит инженерные системы здания.

В ангаре установлена телескопическая платформа, которая упрощает операции на любом уровне воздушного судна. Проведена распределительная ПИТ-система, которая позволяет обеспечивать воздушные суда необходимыми инженерными системами (электричество, заземление, сжатый воздух, отвод конденсата).

Фото: пресс-слуужба ПАО Аэрофлот.

В ангаре на 7250 квадратных метрах могут одновременно разместиться широкофюзеляжный лайнер (например, Boeing 777 или Airbus A330) и два самолёта Sukhoi SuperJet 100.

Оператором ангарного комплекса назначена компания «А-Техникс» — один из крупнейших российских провайдеров технического обслуживания воздушных судов, входит в Группу Аэрофлот. Специалисты компании осуществляют техническое обслуживание самолётов Boeing 737, Boeing 777, Airbus A350, Airbus A320 family и SSJ 100.