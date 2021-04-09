09 апреля, пятница
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Компания Илона Маска научила обезьяну играть в видеоигру силой мысли

Разработчик нейроинтерфейсов Neuralink Илона Маска опубликовал видео, в котором обезьяна управляет курсором на экране телевизора и играет в «Понг» при помощи импланта в голове. Чип девятилетней обезьяне Пэйджер установили за шесть недель до эксперимента.

Сначала обезьяну научили управлять джойстиком и выполнять несложные действие на экране. После этого джойстик убрали, и обезьяна уже сама с помощью импланта управляла курсором и играла в «Понг». Для мотивации по трубке ей подавали банановый смузи.

После публикации видео Илон Макс написал в Twitter, что устройства Neuralink помогут людям с параличом использовать смартфоны с помощью мыслей быстрее, чем если бы это делалось пальцами. Также господин Маск рассчитывает, что будущие версии чипа помогут парализованным людям снова ходить.

Евгений Федуненко


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя