Компания Илона Маска научила обезьяну играть в видеоигру силой мысли

Разработчик нейроинтерфейсов Neuralink Илона Маска опубликовал видео, в котором обезьяна управляет курсором на экране телевизора и играет в «Понг» при помощи импланта в голове. Чип девятилетней обезьяне Пэйджер установили за шесть недель до эксперимента.

Сначала обезьяну научили управлять джойстиком и выполнять несложные действие на экране. После этого джойстик убрали, и обезьяна уже сама с помощью импланта управляла курсором и играла в «Понг». Для мотивации по трубке ей подавали банановый смузи.

После публикации видео Илон Макс написал в Twitter, что устройства Neuralink помогут людям с параличом использовать смартфоны с помощью мыслей быстрее, чем если бы это делалось пальцами. Также господин Маск рассчитывает, что будущие версии чипа помогут парализованным людям снова ходить.

Евгений Федуненко