В Бугульминском районе выявили разлив нефтепродуктов

На территории Бугульминского района произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Сообщается, что инцидент произошел около поселка Кудашево. На место ЧП выехали специалисты министерства вместе с сотрудниками МЧС. Они установили, что в 300 м от населенного пункта на территории действующей скважины произошел порыв технической жидкости с наличием нефтепродуктов из трубопровода, после чего содержимое вытекло на рельеф местности.

Площадь загрязненного участка составила 310 кв.м. Специалисты отобрали пробы почвы, факт попадания содержимого в реку Кудаш не выявлено. «В связи с тем, что предприятие подлежит федеральному государственному экологическому надзору информация направлена в Волжско-Камское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для принятия мер», — добавили в пресс-службе.

"Ъ-Казань"